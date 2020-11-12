Венгрия первой из стран ЕС получит российскую вакцину «Спутник» для испытаний, сообщает Finаncial Times. Сначала Венгрия хочет провести лабораторные испытания российской вакцины от коронавируса. Клинические испытания планируют начать в декабре. Ранее сегодня официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, заявил, что в Евросоюзе для борьбы с пандемией коронавируса будут использовать вакцины, произведенные в странах ЕС.