Сергей Собянин заявил, что загрузка коечного фонда Москвы еще на четверть может быть критичной. По словам мэра Москвы, выявляемость новых случаев заражения коронавирусом превысила уже 6 тысяч в сутки. Количество ежедневных госпитализаций превышает полторы тысячи, — передает ТАСС. При этом Собянин вновь выразил надежду, что таких жестких ограничений, как комендантский час и закрытие всех предприятий, которые принимают в европейских странах, в Москве постараются избежать.