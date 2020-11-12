В Германии от коронавируса умер русский художник-концептуалист Иван Чуйков, — сообщает «Радио Свобода». По его сведениям, несколько дней назад он был подключен к аппарату вентиляции легких.

Работы Ивана Чуйкова выставлены в парижском центре Помпиду, Государственном русском музее и Третьяковской галерее, а также хранятся в частных собраниях. Ему было 85 лет.