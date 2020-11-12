ГТРК «Карелия» сообщает о создании бутафорского концлагеря, куда будут привозить школьников. Как передает телеканал, он появился на базе отдыха в деревне Ватнаволок. В деревянных бараках, как утверждается, реконструировали быт малолетних узников финских переселенческих лагерей. В сюжете говорится, что возведены также пулеметные и смотровые вышки. Предполагается, что школьников будут привозить туда на выходные на программу патриотического воспитания.