Родители учеников младших классов смогут принять решение о переводе всего класса на дистанционный формат обучения

Родители учеников младших классов смогут принять коллективное решение о переводе всего класса на дистанционный формат обучения, — сообщил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил в телеэфире, что дистанционный режим обучения для школьников с 6-го по 11 классы, скорее всего, будет продлен. Решение будет принято на следующей неделе. Школьники с 1-го по 5 класс сейчас учатся очно.