В Воронеже возобновился суд над местной жительницей за комментарий о взрыве у здания ФСБ в Архангельске. Надежду Белову обвиняют в оправдании терроризма. В интервью сетевому изданию Sotavision сама подсудимая сказала, что абсолютно уверена в том, что суд признает ее виновной.

это не первое дело из-за комментария про тот взрыв.