В Краснодаре экс-преподавательница Медицинской академии напала с молотком на второклассника

Трагедии удалось избежать благодаря действиям случайных прохожих.

Все произошло возле одного из краснодарских лицеев. По словам мэра города Евгения Первышова, бывшая заведующая кафедрой педиатрии Медакадемии внезапно стала затаскивать восьмилетнего мальчика в подъезд одного из домов, держа в руках молоток. Его смог вырвать одиннадцатиклассник, за ребенка также заступилась одна из прохожих. Краснодарский градоначальник отметил, что 57-летняя нападавшая продолжила ходить возле лицея и кидалась на других детей. Мэр утверждает, что подобные ситуации возникают уже давно. Соседи жалуются, что бывшая преподавательница ходила, в том числе, с топором. По данным агентства «Интерфакс», против нее возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Имя нападавшей не раскрывается.

Как пишет интернет-издание «Кубанские новости», напавшую с молотком на ребенка жительницу Краснодара направили на психиатрическое обследование.