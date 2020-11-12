Министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что политика Алексея Навального могли отравить в Германии. Причем глава МИДа сказал о возможном применении именно военного яда.

Ранее российские власти неоднократно ставили под сомнение сам факт отравления политика Алексея Навального. Теперь же, как заявил Сергей Лавров, Россия введет санкции против Германии и Франции.

Алексей Навальный почти три недели был в коме. Власти Германии заявили, что лаборатории трех стран обнаружили у него следы химоружия «Новичок». Евросоюз ввел санкции, в том числе в отношении директора ФСБ Александра Бортникова и замглавы кремлевской администрации Сергея Кириенко.