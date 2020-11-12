Один из крупнейших в мире производителей алкоголя, компания Diageo, отзывает безалкогольное пиво Guinness из-за опасности микробиологического заражения. Компания отметил, что ситуация касается только нового сорта пива, который стал продаваться в Великобритании в сентябре. Подробнее о заражении, которое, как отметили в компании, может сделать продукцию небезопасной, производитель не рассказал.