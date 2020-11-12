Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит заменить ему оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание. Как сообщает ТАСС, это ходатайство Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит 26-го ноября.
В 2018-м году Никита Белых был приговорен к 8-ми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Политик свою вину отрицает.
Никита Белых просит заменить ему оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит заменить ему оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание. Как сообщает ТАСС, это ходатайство Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит 26-го ноября.