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16:35, 12 ноября 2020

Никита Белых просит заменить ему оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит заменить ему оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание. Как сообщает ТАСС, это ходатайство Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит 26-го ноября.
В 2018-м году Никита Белых был приговорен к 8-ми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Политик свою вину отрицает.



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