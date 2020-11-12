Бывший губернатор Кировской области Никита Белых просит заменить ему оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание. Как сообщает ТАСС, это ходатайство Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит 26-го ноября.

В 2018-м году Никита Белых был приговорен к 8-ми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Политик свою вину отрицает.