Глава ФБК Иван Жданов сообщил, что против него возбуждено новое уголовное дело

Он опубликовал уведомление от Федеральной службы судебных приставов. Дело возбуждено по статье о неисполнении решения суда. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 2-х лет.

Сегодня Симоновский суд Москвы признал законным решение первой инстанции оштрафовать директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 100 тысяч рублей за отказ исполнить решение суда. Как передает ТАСС, речь идет о решении Люблинского суда Москвы от 2017-го по иску миллиардера Алишера Усманова. Суд обязал ФБК удалить из интернета ряд эпизодов фильма-расследования «Он вам не Димон» о Дмитрии Медведеве.