Четыре ребенка доставлены с ожогами в больницу из-за прорыва трубы с горячей водой в Подмосковье

Четыре ребенка в возрасте от 10-ти до 12-ти лет доставлены с ожогами в больницу из-за прорыва трубы с горячей водой в Подмосковье. Они переходили улицу в подмосковном городе Дзержинске, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС. Фактически кипяток из-за прорыва трубы разлился по проезжей части.