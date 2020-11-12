Полицейские в Ереване начали задерживать протестующих, — передает РИА «Новости». Демонстранты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения о перемирии с Азербайджаном. Никол Пашинян отметил сегодня в Фейсбуке, что соглашение было крайне тяжелым его решением, но без него, по его словам, оказались бы в окружении около 20-ти тысяч военнослужащих.

Россия ввела своих миротворцев в Нагорный Карабах. Согласно указу, который подписал сегодня президент Владимир Путин, ФСБ России будет контролировать обеспечение Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, которая отделена от остального Азербайджана территориями Армении и непризнанного Нагорного Карабаха.