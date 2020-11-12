Интерфакс: Дело о сбитом Азербайджаном российском вертолете в России расследуют по статье о нарушении правил полета

Дело о сбитом Азербайджаном российском вертолете в России расследуют, по сведениям «Интерфакса», по статье о нарушении правил полета. По словам источника, статью, скорее всего, переквалифицируют на более тяжкую. Расследование ведут военные следователи с российской военной базы в Армении.

Боевой вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении вне зоны боевых действий в понедельник. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих Юрий Ищук и Роман Федин. Еще один военный был ранен. В Баку заявили, что сбили вертолет случайно, и принесли извинения.