В Москве ежедневно госпитализируется более полутора тысяч заразившихся коронавирусом, — сообщил мэр Сергей Собянин. Столичные власти ожидают дальнейшего роста числа заболевших и предупреждают, что загрузка больниц еще на четверть может быть критичной.

Ранее сегодня Собянин сообщил, что родители учеников младших классов могут принять коллективное решение о переводе на дистанционный формат обучения. Сейчас дистанционно учатся школьники 6-11 классов. Пока эта мера действует до 22-го ноября, но, судя по всему, режим будет продлен.