Россия не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом или в Германии, или в самолете

Россия не может исключать версии об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charité, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, Россия уже подготовила ответ на санкции, введенные странами Европы из-за Навального. Лавров назвал неприемлемыми действия Германии в ситуации с Навальным.

В середине октября Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников в связи с отравлением Навального. В «черный список» попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС. Их активы и средства замораживаются. Аналогичные ограничительные меры приняло и правительство Великобритании.