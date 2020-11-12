После введения миротворцев в Нагорный Карабах ФСБ России возьмет под контроль часть Армении, — это следует из указа президента Путина.

Опубликованный Кремлем указ подписан еще 10 ноября и объясняет принципы работы российских военных в зоне конфликта. В документе прописано участие почти двух тысяч военнослужащих вооруженных сил России со стрелковым оружием, бронетранспортерами, автомобильной и специальной техники.

Миротворческий контингент, как и сообщалось ранее, развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Федеральной службе безопасности, подразделением которой является Пограничная служба, поручено контролировать обеспечение Арменией транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономией.

Министерство обороны должно не реже двух раз в год менять личный состав миссии. Предусмотрена и замена техники. Правительству России поручено обеспечивать финансирование расходов миссии.

Минобороны сегодня сообщило о переброске в Нагорный Карабах боевых вертолетов, которые будут выполнять, в том числе логистические задачи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что соглашение о прекращении огня не означает окончательного урегулирования конфликта. В обращении к нации Пашинян вновь заявил, что поставил подпись под этим документом ради спасения жизней армянских солдат.

В Баку считают, что конфликт в Нагорном Карабахе урегулирован, но предстоит еще долгий путь к миру, — заявил журналистам посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. По его словам, Баку гарантирует сохранность армянских памятников культуры в Карабахе и готов предоставить армянам Карабаха культурную автономию.