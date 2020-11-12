В Карелии готовится к открытию бутафорский концлагерь для детей. Как сообщает ГТРК «Карелия», копию концлагеря, где будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей, построили в деревне Ватнаволок. В музее подготовлена программа под названием «Патриотические выходные». Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Проектом занимается фонд «Открытые возможности», который получил на эти цели президентских грант.