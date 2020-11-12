Власти Москвы рекомендуют магазинам, фудкортам, общепиту подключиться к системе QR-кодов

Власти Москвы рекомендуют магазинам, фудкортам, сетям быстрого питания и другим заведениям общепита подключиться к системе QR-кодов, — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, никакого наказания за нарушение рекомендаций не предусмотрено. Однако их соблюдение позволит избежать более строгих мер в столице.