Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе, — заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. По его словам, Азербайджан считает урегулированным конфликт в Нагорном Карабахе. Дипломат подчеркнул, что покинувшие Карабах азербайджанцы туда вернутся.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение о прекращении огня в Карабахе не означает окончательного решения вопроса. Он признал, что соглашение невыгодно Армении, но было подписано после того, как Министерство обороны заявило о необходимости срочно остановить войну, а президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики – о скорой потере Степанакерта.