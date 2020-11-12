Z Архив новостей новости
5 30 6 1491
15:32, 12 ноября 2020

Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе

Баку готов предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе, — заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы. По его словам, Азербайджан считает урегулированным конфликт в Нагорном Карабахе. Дипломат подчеркнул, что покинувшие Карабах азербайджанцы туда вернутся.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что соглашение о прекращении огня в Карабахе не означает окончательного решения вопроса. Он признал, что соглашение невыгодно Армении, но было подписано после того, как Министерство обороны заявило о необходимости срочно остановить войну, а президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики – о скорой потере Степанакерта.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Лавров заявил, что у РФ есть основания полагать, что Навального отравили в самолете или в Германии Глава МИД также отметил, что Россия скоро объявит о санкциях по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях ФРГ и Франции…

5 114 6 9223
Новости

Небензя: Россия может задуматься о выходе из ОЗХО из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным Если ОЗХО, по словам Небензи, станет местом для штамповки решений по, как он выразился, «неугодным режимам» и потеряет всякий авторитет, Москва может подумать о своей роли в организации…

5 70 6 6206
Голосование
Какую вакцину вы бы себе вкололи?
5 156 6 15958 10.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…

5 133 6 13928 07.11
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Дежа-дежа… У меня создается впечатление, что носители правых идей в США сегодня являются преследуемой частью населения. А эти носители не призывают к насилию, хотя их в этом постоянно обвиняют, они не провоцируют беспорядки…

5 178 6 23013 08.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 235 6 31118 06.11
Голосование
5 51 6 6979 10.11
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Горжусь, что служу под командованием нашего Президента! Мы с большим оптимизмом рассчитываем, что армянский и азербайджанский народы воспользуются этим шансом и начнут мирный диалог…

5 115 6 16076 11.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Что Гайдар сделал для России Что Гайдар сделал для России Почти три десятилетия назад осенью 1991 года начались реформы, которые создали современную российскую экономику…

5 42 6 5914 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Кусок эфира

Илья Новиков: Убивать за карикатуры нельзя. И точка. И никакого «но» Единственный способ реагировать на такие вещи возможный современного общества – это сказать: свобода слова важнее. Давайте спорить о том, в каких формах верующие могут себя защищать…

5 55 6 8230 09:02
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 115 6 18006 06.11
8читать ;смотреть
Новости

Россия может вынести дело об отравлении политика Алексея Навального на обсуждение в Совете безопасности ООН Об этом сообщил постоянный представитель страны при Организации объединенных наций Василий Небензя…

5 35 6 5738
Блоги

+ В Вашингтоне празднуют победу Байдена В Вашингтоне празднуют победу Байдена Центр города и площадь перед Белым домом перекрыты для автомобильного движения…

5 69 6 11421 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

На Лубянке задержан акционист Павел Крисевич в образе Христа Участники акции облили крест веществом, которое при горении не наносит вреда человеку, подожгли его и бросали в огонь тома уголовных дел…

5 42 6 9867 05.11
Новости

Лавров: Россия скоро объявит о санкциях по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях ФРГ и Франции По словам главы МИД меры уже приняты…

5 48 6 8247
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 138 6 23676 06.11
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Зарубежные СМИ пишут про циркулирующие в России слухи о якобы болезни и скорой отставке Владимира Путина Британская «Телеграф», которую часто характеризуют как относящуюся к «желтой прессе», пишет, что, согласно опровергаемым со стороны Кремля слухам, у Путина болезнь Паркинсона, и в январе он может уйти в отставку…

5 6 6 23972
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На мой взгляд, оба кандидата — Байден и Трамп — были поставлены истеблишментом и медиа в неравноценные условия, потому что крупнейшие американские медиа о Трампе выражались примерно так, как пригожинские помойки о Навальном…

5 163 6 120873 07.11
#слушать 52:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Какую вакцину вы бы себе вкололи?
5 156 6 15725 10.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…

5 340 6 224131 08.11
Блоги

+ Ильхам Алиев: Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? 00:29 Ильхам Алиев: Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет…

5 191 6 169959 10.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8847796
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4697993

Сегодня в эфире