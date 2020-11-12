Адвокаты арбитра, избитого бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, подали жалобу в прокуратуру

Они настаивают на том, что их клиента пытались убить.

Поводом для обращения в Прокуратуру стало отсутствие реакции на предыдущее требование, Защитники арбитра Никиты Данчикова настаивали на том, что Широков покушался на его жизнь, тогда как уголовное дело против него было возбуждено по статье «причинение легкого вреда здоровья». Инцидент, который и стал поводом для разбирательств произошел во время товарищеской футбольной встречи между сборной журналистов Матч ТВ и любительской. Он попал на видео, на котором отчетливо видно, как после короткой перепалки, Широков бьет арбитра, а затем нападает на упавшего.

Данчиков говорит, что провел в больнице более четырех часов и ему наложили швы. После этого он обратился в полицию. С его обидчика, который принес свои извинения, взяли подписку о невыезде.

Широкову грозит тюремный срок до двух лет даже если жалоба стороны арбитра не будет удовлетворена.