Лавров заявил, что у РФ есть основания полагать, что Навального отравили в самолете или в Германии

«У нас есть все основания полагать, что все, что с ним (Навальным) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику «Шарите», — отметил глава МИД РФ.

Это министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

Лавров также отметил, что Россия скоро объявит о санкциях по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях ФРГ и Франции.

Власти Германии заявили, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». В Берлине подчеркивают, что эти выводы подтвердили лаборатории во Франции и Швеции. Пробы были переданы и в Организацию по запрещению химического оружия.

Между тем, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Организация по запрещению химоружия превратилась в инструмент политических игр. По словам Небензи, Россия может подумать о выходе из этой организации, если она, цитирую, «будет штамповать решения по неугодным».