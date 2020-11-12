ООН обратила внимание на проблемы жертв советских репрессий, которые до сих пор не могут получить компенсацию за незаконно отнятое жилье. Как сообщает «Коммерсантъ», сразу два спецдокладчика ООН направили письмо российским властям, в котором выражают крайнюю озабоченность этой ситуацией. Они указывают на то, что большинство жертв репрессий – это люди старше 70-ти лет. Многие живут в ужасных условиях без канализаций, горячей воды и отопления.

Как отмечает издание, российские власти, судя по всему, не обратили внимания на призыв ООН. Вчера профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, который ставит реабилитированных в многолетнюю очередь на получение жилья. Комитет предложил отклонить альтернативный законопроект, в котором предлагалось в течение года выплатить жертвам репрессий денежную компенсацию, которой хватит на покупку жилья.