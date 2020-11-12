Путин поручил Минобороны проводить ротацию личного состава российских миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год

Президент Путин поручил Министерству обороны проводить ротацию личного состава группировки российских миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год. Срок их пребывания в зоне конфликта – 5 лет с возможность автоматического продления. Всего в Карабах будет направлено около двух тысяч военнослужащих. Основу контингента составят подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос, уполномочены ли миротворцы применять оружие. По его словам, их функции еще предстоит уточнить, — отмечает «Коммерсантъ».