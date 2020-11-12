Лавров: Россия скоро объявит о санкциях по Навальному в отношении руководящих лиц в администрациях ФРГ и Франции

По словам главы МИД меры уже приняты.

«Поведение ФРГ в ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального неприемлемо, у Москвы есть вопросы к Берлину по этой ситуации, действия ФРГ не соответствуют международным обязательствам» — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции.

В середине октября Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских чиновников в связи с отравлением Навального. В «черный список» попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, первый зам.главы администрации президента Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов. Фигурантам списка запрещается въезд в страны ЕС. Их активы и средства замораживаются.

Аналогичные ограничительные меры приняло и правительство Великобритании.