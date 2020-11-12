Анкара вновь заявляет о намерении участвовать в миротворческой миссии в Карабахе на тех же условиях, что и Москва

В Кремле в ответ на это говорят, что присутствие турецких военнослужащих в регионе возможно только после переговоров.

Поводом для новых споров послужило высказывание главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу. По его словам, роль Турции в процессе мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе будет такой же, что и у России. В турецком Минобороны также говорят, что Анкара займет место в совместной миротворческой миссии. При этом о присутствии турецких военных непосредственно в миротворческом контингенте в регионе в подписанных недавно договоренностях не упоминается.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на этом фоне вновь указал на то, что подобная тема не обсуждалась и речь идет только о присутствии российских миротворцев. Кроме того, он отметил, что участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Карабахе невозможно без согласия Армении и Турции.

Глава российского МИДа Сергей Лавров также уверяет, что деятельность Анкары ограничится лишь участием в созданном накануне мониторинговом центре вдали от зоны недавних боевых действий.

Договоренности о прекращении огня в Карабахе между Арменией, Азербайджаном и Россией были подписаны в ночь на вторник. Из них следует, что Ереван должен вернуть Баку несколько районов, примыкающих к территории непризнанного Нагорного Карабаха, за исключением Лачинского коридора. Также документ предполагает, что сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, которое проходит по территории Армении, должны обеспечивать и контролировать не только Ереван, но и органы пограничной службы ФСБ.

В Армении уже несколько дней проходят акции протеста против подписанных соглашений по урегулированию в Карабахе. Очередные демонстрации намечены на сегодня.