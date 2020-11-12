В России снова зафиксирована максимальная суточная смертность от коронавируса

Согласно статистике оперативного штаба, за сутки умерли 439 человек. Число зараженных увеличилось на 21,5 тысячу. Лидером по этому показателю снова стала Москва – в столице почти 6 тысяч новых инфицированных и почти полторы тысячи госпитализированных.

На этом фоне директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал, что до конца года около полутора миллионов россиян привьют вакциной «Спутник». Сейчас, по его словам, препарат получили порядка 50 тысяч человек.

Между тем, немецкое издание «Вельт» пишет о наметившемся в мире неравенстве в перераспределении еще не до конца испытанного препарата.

Германия и Европа, в целом, уже забронировали для себя одну треть от первых 300 млн доз вакцины компаний Бионтек и Файзер, находящейся на финальной стадии тестов. В этой связи автор публикации выражает опасения специалистов о том, что развитые страны оставят в стороне остальные более бедные государства, что грозит миру катастрофическими гуманитарными и экономическими последствиями (перевод сайта Инопресса).

Если распределение вакцины не будет справедливым, страны с низкой покупательной силой будут обеспечены ею только на 20 процентов, а общее количество смертей от коронавируса на Земле может возрасти в два раза. Вопреки отчасти обоснованным намерениям правительств Германии и ряда других стран Европы-производителей препарата вакцинировать сначала свое население, эксперты настаивают на том, чтобы раньше по всему миру были привиты медперсонал и группы риска. Недопустимо и крайне неразумно, чтобы какая-либо страна прежде вакцинировала исключительно своих граждан: пандемию можно побороть только совместными усилиями, пишет Ди Вельт.

Ранее Китай объявил, что сперва обеспечит вакциной собственное население, а также партнеров по геостратегическому проекту Пекина «Новый шелковый путь».