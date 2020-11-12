В Москве ежедневно госпитализируется более полутора тысяч заразившихся коронавирусом

Это сообщил мэр Сергей Собянин. Столичные власти ожидают дальнейшего роста числа заболевших и предупреждают, что загрузка больниц еще на четверть может быть критичной. Одновременно в мэрии заявили, что в связи с пандемией введены минимальные ограничения. В частности, закрывать кафе и рестораны в дневное время не планируется.

Кроме того, в Москве не запрещены новогодние корпоративы. Ограничено их время и количество участников (не более 50 гостей. Мероприятие должно завершиться не позднее 23:00), — уточнили в департаменте торговли.