Правительство РФ продлило т.н. налоговые каникулы до конца года для предприятий малого и среднего бизнеса

Правительство России продлило так называемые налоговые каникулы до конца года для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей. Премьер Мишустин подписал соответствующее постановление. По словам премьера, это, в частности, коснется компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, а также в развлекательной и спортивной сферах. Мишустин добавил, что ситуация по-прежнему сложная. Чтобы снизить издержки и восстановиться, малому и среднему бизнесу нужна дополнительная помощь государства.