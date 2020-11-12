Пашинян: Подписанный документ по Карабаху не предполагает окончательного урегулирования карабахского конфликта

Это заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации. Пашинян подчеркнул, что речь идет только о прекращении войны. Премьер подчеркнул, что международное признание Нагорного Карабаха и определение его статуса – приоритет для Армении. Пашинян призвал соотечественников сплотиться вокруг власти и не участвовать в акциях оппозиции.

Роль Турции в процессе мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе будет такой же, как у России, — заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его цитирует агентство Анадолу. Министр напомнил, что Россия и Турция договорились о создании совместного наблюдательного центра. При необходимости вопрос об отправке военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента.

В Кремле допускают возможность переговоров о размещении в Нагорном Карабахе турецких миротворцев. Однако пока эта тем анне обсуждалась, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что необходимо согласие Азербайджана и Армении. Ранее Песков особо подчеркивал, что в соглашении о перемирии нет ни слова о турецких миротворцах.