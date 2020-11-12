Сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче с командой Молдавии

На сегодняшний матч с молдаванами наша команда впервые за долгие годы выйдет без своего капитана. Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи сборной России по футболу из-за скандала, связанного с интимным видео с участием форварда, которое было опубликовано в социальных сетях.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что национальная команда должна готовиться к ноябрьским матчам в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. К слову, по информации Championat.com, решение о пропуске сбора нападающий и тренер приняли вместе. Черчесов созвонился с Дзюбой и выразил ему свою поддержку. Игра в Кишиневе начнется в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Заключительные матчи в этом году сборная России проведет в рамках Лиги Наций. 15 ноября команда сыграет с Турцией, а 18 – с Сербией.