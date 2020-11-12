В Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Владимира Путина в необычном формате

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что все детали мероприятия прорабатываются таким образом, чтобы не ограничить возможность общения журналистов региональных, федеральных и зарубежных изданий с главой государства. Пресс-конференция будет включать в себя элементы «прямой линии».