В Новосибирске возбудили уже третье уголовное дело после издевательств над детьми в туберкулёзной больнице

В халатности руководство областной туберкулёзной больницы Новосибирска заподозрили после того как стало известно о жестоком обращении медперсонала с детьми. Два уголовных дела ранее возбудили из-за издевательств над маленькими пациентами. Всё началось со скандального видео, на котором одна из медсестер хватает маленькую девочку за волосы и швыряет её на кровать.

Позже в соцсетях появился еще один ролик, вызвавший бурное осуждение медиков. На нём другая медсестра избила лежащего в кровати мальчика. Следователи полагают, что сотрудники руководства больницы не организовали контроль работы медсестёр. Конкретных подозреваемых установят в ходе расследования. Ранее из медучреждения уволили заведующего детским филиалом больницы и медсестру, которая грубо обращалась с девочкой. Старших медсестёр филиала и отделения, где произошли инциденты, понизили в должности, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова после случившегося в Новосибирске попросила премьера Михаила Мишустина разработать новый стандарт ухода в детских больницах и повсеместно установить там видеокамеры.