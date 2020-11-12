Небензя: Россия может задуматься о выходе из ОЗХО из-за ситуации с политиком Алексеем Навальным

Этого не исключил, в частности, постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя.

Если ОЗХО, по словам Небензи, станет местом для штамповки решений по, как он выразился, «неугодным режимам» и потеряет всякий авторитет, Москва может подумать о своей роли в организации. Примерами предвзятости в интервью агентству РИА Новости дипломат назвал не только инцидент вокруг Алексея Навального, но и отравление Сергея Скрипаля, а также обвинения в использовании химоружия в адрес властей Сирии. В то же время постпред России при ООН отметил, что Москва не будет делать резких движений, поскольку считает ОЗХО важнейшим инструментом предотвращения производства запрещенных веществ.

ОЗХО ранее пришла к выводу, что в биоматериалах Алексея Навального найдены следы нервно-паралитического яда, сходного по составу с группой «Новичок». В докладе при этом отмечается, что само вещество в перечне запрещенных не значится, однако это не означает, что его использование разрешено. Об отравлении Навального говорили также лаборатории в Германии, Франции и Швеции. Россия не только отрицает свою причастность к ситуации вокруг оппозиционера, но и сам факт отравления. Выводы ОЗХО в Москве считают «политически ангажированными».

Уголовное дело по факту отравления Навального и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.