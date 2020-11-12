Прокуратура запросила 8 лет колонии для бывшего главы издательства «Известия»

Эраста Галумова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Защита требует его оправдать, — рассказал агентству ТАСС адвокат Владимир Семенцов. Еще двух фигурантов дела просят приговорить к двум годам колонии.

Галумова арестовали в начале 2018 года. по версии следствия, обвиняемые составили фиктивные договоры подряда на демонтаж полиграфического оборудования и на выполнение работ по электроснабжению. Сумма ущерба составила 140 миллионов рублей. Адвокаты считают, что доказательства недопустимы, так как собраны следователями ФСБ, задержанными за вымогательство взятки у Галумова.