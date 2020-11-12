Родственники фигурантов дела «Сети» пожаловались на угрозы осужденным

По словам авторов письма, опубликованного в «Новой газете», сотрудники ФСБ решили оказать давление на фигурантов «чувствуя свою полную безнаказанность и вседозволенность». В частности, утверждается, что оперативники потребовали дать показания о несуществующей «московской ячейке» «Сети».

Ранее суд в Пензе признал семь человек виновными в организации террористического сообщества и участии в нем. Они получили от 6 до 18 лет лишения свободы.