Центробанк зафиксировал почти двукратный рост оттока капитала из страны

За десять месяцев этого года этот показатель превысил 40 миллиардов долларов.

ЦБ связывает это с уменьшением задолженности перед нерезидентами различных секторов экономики. В прошлом году ключевую роль сыграло снижение обязательств одних лишь банков.

В марте специалисты зафиксировали рекордный недельный отток капитала из Росси – почти 1,5 миллиарда долларов. Пока рекордным годом по этому показателю стал 2018 – тогда из страны вывели больше 67 миллиардов.