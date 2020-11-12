В Кремле допустили возможность переговоров по размещению турецких миротворцев в Карабахе наряду с российскими

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока этот вопрос не обсуждался. На это должны дать согласие Армения и Азербайджан.

Ранее глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара претендует на ту же роль в мониторинге ситуации в Карабахе, что и Москва. По словам министра, которые приводит агентство Анадолу, наряду с российско-турецким центром по контролю за прекращением огня будут созданы и отдельные наблюдательные посты на местах. Российский МИД сообщал, что центр, о котором идет речь, должен быть расположен на территории Азербайджана, не примыкающей к Карабаху.