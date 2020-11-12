Эллу Памфилову возмутило награждение главы петербургского избиркома Орденом Почета

Председатель ЦИК неоднократно призывала Виктора Миненко к отставке и говорила о проблемах с выборами в северной столице.

Наградить орденом Виктора Миненко в ГИК приехал лично губернатор Петербурга Александр Беглов. Как сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников встречи, помимо членов городского избиркома по видеосвязи присутствовали председатели территориальных избирательных комиссий. Перед мероприятием их предупредили, что нужно обязательно быть в официальной одежде, а мужчинам надеть галстуки. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала СМИ, что шокирована решением дать орден Почета Миненко. По её словам награду может получить только достойный, в то время как в списке, который подавал ЦИК глава петербургской комиссии отсутствовал. При этом награду могли дать по ходатайству губернатора, однако бумаг из Петербурга Памфилова не получала.

Напомним, что больше всего претензий к Миненко было по муниципальным выборам, которые прошли осенью 2019. В Центризбиркоме Петербург назвали лидером по числу нарушений.

Миненко возглавил петербургский городской избирком позапрошлым летом. Эксперты отмечали, что это фигура, тесно связанная с Александром Бегловым.