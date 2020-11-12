Z Архив новостей новости
5 1 6 439
12:03, 12 ноября 2020

Банк «Восточный» отказался от всех претензий к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Кредитное учреждение заявляло об убытках почти на 10 млрд рублей.

После почти полутора лет судебного разбирательства «Восточный» с одной стороны и Калви вместе с подконтрольной его фонду компанией Evison Holdings Limited с другой урегулировали все претензии. Это стало известно в ходе заседания в Арбитражном суде Амурской области. Сам Калви, находящийся под домашним арестом по уголовному делу о растрате и не присутствовавший на заседании, также не возражал против мирового соглашения, передает агентство «Интерфакс».

Урегулирование предусматривает, в частности, что компания «Первое коллекторское бюро», связанная с фондом Калви, выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд рублей. Гражданский иск на эту сумму в отношении основателя Baring Vostok будет отозван. Также акционеры банка уверяют, что отзовут все иски в рамках арбитражных разбирательств. Однако уголовного преследования Калви мировое соглашение не касается. В конце октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бизнесмена.

Следствие считает, что фонд Baring Vostok Майкла Калви причастен к хищению 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» путем выдачи невозвратного кредита компании «Первое коллекторское бюро». Калви и другие фигуранты дела не признают свою вину.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Навальный политик

Лицо, претендующее на роль потерпевшего Суд гражданину Навальному отказывает. Понятно, почему: нельзя же расследовать преступление, совершить которое велел президент страны. Но я сейчас даже о другом. Прочитайте это решение и попробуйте найти в нём слово «Навальный»…

5 352 6 91980 05.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…

5 133 6 13858 07.11
Голосование
Какую вакцину вы бы себе вкололи?
5 143 6 15035 10.11
Блоги

Нателла Болтянская журналист

Дежа-дежа… У меня создается впечатление, что носители правых идей в США сегодня являются преследуемой частью населения. А эти носители не призывают к насилию, хотя их в этом постоянно обвиняют, они не провоцируют беспорядки…

5 178 6 22779 08.11
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Горжусь, что служу под командованием нашего Президента! Мы с большим оптимизмом рассчитываем, что армянский и азербайджанский народы воспользуются этим шансом и начнут мирный диалог…

5 112 6 14740 11.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 235 6 30983 06.11
Голосование
5 51 6 6713 10.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Что Гайдар сделал для России Что Гайдар сделал для России Почти три десятилетия назад осенью 1991 года начались реформы, которые создали современную российскую экономику…

5 42 6 5900 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 115 6 18000 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

На Лубянке задержан акционист Павел Крисевич в образе Христа Участники акции облили крест веществом, которое при горении не наносит вреда человеку, подожгли его и бросали в огонь тома уголовных дел…

5 42 6 9857 05.11
Блоги

+ В Вашингтоне празднуют победу Байдена В Вашингтоне празднуют победу Байдена Центр города и площадь перед Белым домом перекрыты для автомобильного движения…

5 69 6 11416 07.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 138 6 23667 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Только кадровая армия Необходимо (в том числе из-за пандемии коронавируса) отменять осенний призыв и немедленно переходить к полностью кадровой армии. Больше тянуть с этим нельзя. Бюджетные, организационные, политические возможности для этого есть…

5 30 6 5477 09.11
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Я бы ставил вопрос шире Не неприкосновенность, а непогрешимость (как у Римского папы). Но Римский первосвященник непогрешим лишь тогда, когда выпускает энциклику или произносит проповедь…

5 87 6 46832 05.11
Блоги

Никол Пашинян: Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения…

5 138 6 26101 10.11
Блоги

Михаил Таратута журналист

Байден – президент? Незапачканный институт выборов важен не только для самой Америки, но и для многих других стран. Для тех людей, которые верили в моральную силу Америки, считая ее политсистему стандартом демократических ценностей…

5 248 6 47169 11.11

Популярное за неделю

Новости

Зарубежные СМИ пишут про циркулирующие в России слухи о якобы болезни и скорой отставке Владимира Путина Британская «Телеграф», которую часто характеризуют как относящуюся к «желтой прессе», пишет, что, согласно опровергаемым со стороны Кремля слухам, у Путина болезнь Паркинсона, и в январе он может уйти в отставку…

5 4 6 14846
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

На мой взгляд, оба кандидата — Байден и Трамп — были поставлены истеблишментом и медиа в неравноценные условия, потому что крупнейшие американские медиа о Трампе выражались примерно так, как пригожинские помойки о Навальном…

5 163 6 120563 07.11
#слушать 52:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Какую вакцину вы бы себе вкололи?
5 142 6 14916 10.11
Блоги

Блог «Новой газеты»

Ночь, день, ночь. Этот текст вы прочтете до конца и наконец наденете маски Желтая стопа, фиолетовая нога. Ему 59 лет, у него нет заболеваний, кроме ковида. Он заболел 9 октября, 14-го его госпитализировали с тяжелой пневмонией, 18-го — острая боль в ноге, несколько дней ждал перевода, а нога умирала…

5 339 6 222944 08.11
Блоги

+ Ильхам Алиев: Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? 00:29 Ильхам Алиев: Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет…

5 190 6 169168 10.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8847672
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4697865

Сегодня в эфире