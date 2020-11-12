Банк «Восточный» отказался от всех претензий к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви

Кредитное учреждение заявляло об убытках почти на 10 млрд рублей.

После почти полутора лет судебного разбирательства «Восточный» с одной стороны и Калви вместе с подконтрольной его фонду компанией Evison Holdings Limited с другой урегулировали все претензии. Это стало известно в ходе заседания в Арбитражном суде Амурской области. Сам Калви, находящийся под домашним арестом по уголовному делу о растрате и не присутствовавший на заседании, также не возражал против мирового соглашения, передает агентство «Интерфакс».

Урегулирование предусматривает, в частности, что компания «Первое коллекторское бюро», связанная с фондом Калви, выплатит банку «Восточный» 2,5 млрд рублей. Гражданский иск на эту сумму в отношении основателя Baring Vostok будет отозван. Также акционеры банка уверяют, что отзовут все иски в рамках арбитражных разбирательств. Однако уголовного преследования Калви мировое соглашение не касается. В конце октября Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бизнесмена.

Следствие считает, что фонд Baring Vostok Майкла Калви причастен к хищению 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» путем выдачи невозвратного кредита компании «Первое коллекторское бюро». Калви и другие фигуранты дела не признают свою вину.