Над районом миротворческой миссии в Нагорном Карабахе объявлена бесполетная зона

Воздушное пространство контролируют вооруженные силы Армении и Военно-космические силы России. Исключение составляют только боевая авиация двух стран и гражданские воздушные суда по особому согласованию. Об этом заявила пресс-секретарь министерства обороны страны Шушан Степанян. Тем самым она ответила на вопрос об ударном турецком беспилотнике, который якобы был замечен в этой зоне и отслеживал активность российской и армянской авиации. Напомню, что 9 ноября стороны карабахского конфликта при посредничестве России подписали мирное соглашение по которой на линию разграничения был введен российский миротворческий контингент численностью в 2000 бойцов. По состоянии на сегодняшнего дня режим прекращения огня соблюдается.

К 1 декабря под контроль Азербайджана вернутся три района Нагорного Карабаха. Армения при этом сохранит Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с территорией Армении.

В Армении с негодованием восприняли новость о подписании трехстороннего заявления, согласно которому часть территории переходит под контроль Азербайджана. В центре Еревана оппозиция устроила акции протеста. Сегодня планируется провести новый марш с требованием отставки премьер-министра.