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Эксклюзив Эха 11:59, 12 ноября 2020

Латушко: Юридически президентские полномочия Лукашенко закончились 5 ноября

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Президиума Координационного совета, Руководитель Народного антикризисного Управления Павел Латушко.
«Де факто и де юре, я говорю как юрист, это гражданин республики Беларусь. Потому что 5 ноября текущего года его полномочия в соответствии с Конституцией закончились, сегодня это гражданин страны», — сказал он.
П.Латушко отметил, что сложившийся в Белоруссии режим соответствует военной диктатуре.
«Проявлением этому является то, что нелегитимный руководитель государства применяет вооруженные силы, органы правопорядка для насильственного удержания власти, он полностью подавляет протесты, любое выражение гражданской позиции военным способом. Сегодня он фактически опирает свою власть только на военный аппарат, реальной поддержки в обществе нет. Сколько бы мы не видели картинок на государственном телевидении, что есть пролукашенковские митинги, манифестации, на них выходит только несколько десятков человек», — заключил он.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с начала августа. Многие граждане не признают победу Александра Лукашенко на президентских выборах.



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