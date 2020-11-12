Актера и телеведущего Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом

Он рассказал агентству ТАСС, что врачи нашли небольшое поражение в легких, и хотя «глобально все нормально» его убедили лечь в больницу на терапию. Сколько он там пробудет, актер не уточнил.

Светлакову 42 года. Он известен зрителям участием в телепроектах «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон» и других, а также ролями в фильмах «Елки», «Горько» и «Жених».