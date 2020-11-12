По делу историка Юрия Дмитриева назначено новое судебное разбирательство

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Мемориал». Как рассказал «Эху» Член правления международного «Мемориала» Сергей Кривенко, первое заседание должно состояться 24 ноября. «В Петрозаводском городском суде начнется разбирательство дела Юрия Дмитриева и первое заседание назначено на 24 ноября. Это будет уже третий по счету судебный процесс по одним и тем же обвинениям. Суд уже дважды признавал Дмитриева невиновным в изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней дочери. Так же статья о незаконном хранении оружия, по которой он сначала был признан виновным в 2018 году, а в 2020 году полностью оправдан. По последнему обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера Верховный суд назначил ему 13 лет колонии. 10 ноября Дмитриев подал конституционную жалобу на этот приговор, он продолжает считать себя абсолютно невиновным», — сказал он.

С.Кривенко подчеркнул, что «Мемориал» убежден в невиновности Юрия Дмитриева.

«Международный Мемориал всегда заявлял, что дело Дмитриева полностью сфабриковано. Его преследованиt мы считаем политически мотивированным. Все эти четыре года мы внимательнейшим образом следим за тем, как разворачивается его преследование, как разворачиваются дела в суде. Наша убежденность в невиновности Юрия Дмитриева подтверждается всем ходом судебного разбирательства», — заключил он.