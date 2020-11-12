СК, по данным РБК, возбудил дело о доведении до самоубийства бизнесмена Босова

Газета со ссылкой на знакомого миллиардера пишет, что потерпевшей по делу проходит супруга предпринимателя Катерина Босова. По словам свидетелей, погибший тяжело переживал конфликт со своим бывшим партнером Александром Исаевым. Тот, в свою очередь заверил, что к нему вопросов от следствия не поступало. Агентство ТАСС со ссылкой на источник пишет, что дело закроют из-за отсутствия состава преступления.

Босов покончил жизнь самоубийством в начале мая в своем подмосковном доме. Предсмертной записки он не оставил.