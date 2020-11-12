В Ереване по обвинению в организации и проведении незаконных митингов задержаны десять представителей оппозиции

Среди них глава партии «Процветающая Армения», член политсовета партии «Республика», руководитель службы новостей телекомпании «Еркир Медиа», бывший вице-спикер парламента и экс-советник президента.

Митинг прошел в центре армянской столицы накануне. Участники акции призывали созвать внеочередное собрание парламента для отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для волнений стало заявление о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха. Документ подписали лидеры России, Азербайджана и Армении.