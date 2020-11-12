Латушко: В условиях репрессий против граждан диалог по Конституции в Белоруссии невозможен

В условиях репрессий против граждан диалог по Конституции в Белоруссии невозможен. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Президиума Координационного совета, Руководитель Народного антикризисного Управления Павел Латушко.

«Начиная с 9 августа, различным формам репрессий было подвергнуто около 20 тысяч белорусских граждан, порядка 900 уголовных дел возбуждено в связи с участием в массовых мирных мероприятиях. К сожалению, есть убитые, есть жертвы. В Белоруссии в тюрьмах применяются пытки. Возможно ли в подобной атмосфере проводить диалог по Конституции? Главный гарант Конституции, коим является во всех странах президент, фактически дает поручения нарушать Конституцию. В стране создана, с одной стороны, ситуация страха и подавления, с другой стороны, противопоставления тех людей, которые борются против этого страха и нелегитимного президента. Поэтому атмосферы для обсуждения Конституции нет», — сказал он.

П.Латушко подчеркнул, что лидеры оппозиции Белоруссии не намерены участвовать в обсуждении Конституции. По его мнению, в белорусском обществе есть понимание, «что эта инициатива сверху, чтобы создать иллюзию диалога».

Ранее Александр Лукашенко призвал провести выборы Всебелорусского собрания для работы над поправками к Конституции. Парламент Белоруссии собирает предложение граждан по изменению основного закона.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с начала августа. Граждане не признают победу Александра Лукашенко на президентских выборах.