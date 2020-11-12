В Армении и Нагорном Карабахе объявлена бесполетная зона

Силы ПВО республики совместно с российской авиацией перекрыли воздушное пространство над этой территорией, — написала в Фейсбуке пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. По ее словам, исключением являются полеты военных воздушных судов и рейсы гражданской авиации, о которых будет уведомлено заранее.

Боевые действия, возобновившиеся в зоне конфликта в конце сентября, были остановлены в начале этой недели после того, как главы Азербайджана, Армении и России приняли трехстороннее заявление. Согласно документу в Нагорном Карабахе будут размещены почти 2 тысячи российских миротворцев. Сегодня станет известно, что у них на вооружении будут, в том числе, военные вертолеты.