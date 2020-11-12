Российские подростки могут получить право сесть за руль в 17 лет

Проект документа, который подготовила Госавтоинспекция, уже направлен МВД в Правительство и сейчас проходит экспертизу. Если закон будет принят, подростки смогут уже с 17 лет управлять автомобилем, но только в сопровождении водителя-наставника, то есть обладателя прав категории В. Газета Коммерсант напоминает о том что, раньше в этом возрасте можно было только сдать экзамены, но права начинали действовать только через год. В ведомстве сочли, что за такой долгий срок навыки вождения, по сути, утрачиваются и обладателю прав нужно было учиться заново. Новый закон эту проблему решает.

Впрочем, сам порядок вождения под присмотром наставника, равно как и требования к этому участнику дорожного движения еще предстоит уточнить. Он будет введен отдельным постановлением правительства, так что перспектива прокатиться с ветерком для подростков пока выглядит туманной.

Кроме того, законопроект предполагает запрет для иностранцев на пользование правами другой страны. Их нужно будет обменять на российские, сдав экзамены.