Российским регионам начнут еженедельно рассылать прогнозы по заболеваемости коронавирусом

Это следует из поручения главы правительства.

Получившие прогнозы от аналитического центра при правительстве регионы должны будут регулярно сообщать федеральному центру о наличии ресурсов и готовности к прохождению пиковых нагрузок. Губернаторов тем же поручением Михаила Мишустина обязали создать резервные койки для пациентов и обеспечить лекарствами находящихся на амбулаторном лечении. Ситуацию с распространением covid-19 главы регионов теперь берут под личный контроль. В центре внимания – обеспечение больниц медикаментами и средствами диагностики коронавируса.

Премьер поручил Роспотребнадзору пересмотреть санитарные правила и повысить охват тестирования среди населения. В правительственном документе говорится о создании горячей линии по лекарствам. Она будет доступна как для жителей, так и представителей аптек и распространителей медицинских средств.

Минпромторг просит обращаться на горячую линию в том числе из-за срывов поставок, которые появились с введением обязательной маркировки.